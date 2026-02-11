На Украине ввели принудительную эвакуацию детей без согласия родителей

Украинская Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с прифронтовых территорий без согласия родителей. Об этом заявил замглавы МВД Украины Богдан Драпятый.

Теперь, если родители отказываются от эвакуации детей, их забирает полиция без согласия родителей, после чего "государственный" ребенок передается органам опеки. Решение принято в связи с тем, что многие жители прифронтовых территорий отказываются от эвакуации, дожидаясь освобождения российской армией. Для борьбы с этим и под предлогом заботы о детях правящий на Украине режим пошел на крайние меры.

Киев постоянно объявляет принудительную эвакуацию из ряда районов, куда продвигается российская армия. При этом сообщается о малом количестве желающих уезжать.

5 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Киев начал эвакуировать население и предприятия города Запорожья. По его словам, в городе уже эвакуированы многие частные предприятия и закрылось большинство торговых центров. А население агломерации около миллиона человек. Видимо, режим хочет их принудительно переселить к себе.



