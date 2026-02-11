В Тюмени умер первый председатель Счётной палаты области Шерегов

Председатель думы Тюмени Светлана Иванова сообщила о смерти первого председателя Счётной палаты Тюменской области, депутата I созыва гордумы, заслуженного строителя России Сергея Шерегова.

Более 24 лет Шерегов посвятил строительному комплексу региона, пройдя путь от рабочего до главного инженера. Возглавлял Ленинский райсовет народных депутатов, был главой администрации Ленинского района города, заместителем главы администрации Тюмени.

Выступал автором и инициатором законов о местном самоуправлении, муниципальном устройстве и учреждении Счетной палаты Тюменской области. Был президентом Федерации бокса Тюмени, мастером спорта СССР по боксу, учредителем Тюменского регионального благотворительного фонда "Признание".

"Депутаты гордумы глубоко скорбят вместе с родными и близкими о невосполнимой утрате", - написала Иванова в своём telegram-канале.