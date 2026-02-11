Предустановку российского ИИ на смартфоны сделают обязательной

В России могут сделать обязательной предустановку отечественного искусственного интеллекта (ИИ) на мобильные телефоны и другие гаджеты.

Как пишут "Известия" со ссылкой на материалы Правительства, где собраны предложения к законопроекту по регулированию ИИ, эта мера рассматривается для укрепления технологической независимости. В аппарате Правительства подчеркнули, что у России есть собственные маркетплейсы, браузер, антивирус, сервисы госуслуг, а теперь большие языковые модели. И нужно пользоваться отечественными сервисами.

Меры пока прорабатываются, после сбора предложений на площадке Минцифры начнут разрабатывать проект рамочного закона об ИИ. Применение ИИ становится все более массовым, поэтому все острее встает вопрос о необходимости регулирования. И нужно сохранять баланс – предотвратить риски применения ИИ в тех сферах, где цена ошибки слишком высока, но не душить ее правилами, сказал на днях курирующий это направление вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Ранее первый зампред ИT-комитета Госдумы Антон Горелкин сказал, что в Правительстве планирует сформировать понятийный аппарат и отрегулировать использование ИИ в особо чувствительных сферах, таких как здравоохранение, судопроизводство, образование и общественной безопасности. Еще одним важным направлением регулирования станет проработка параметров, по которым будут определять, насколько ту или иную языковую модель можно считать российской. Многие эксперты говорят, что российские языковые модели на самом деле являются русифицированными версиями американских. Эту тему постоянно поднимает в своих передачах режиссер Никита Михалков.

В России с 2021 года действует закон об обязательной предустановке отечественных приложений на смартфоны и прие устройства. В утвержденный Правительством перечень таких программ на 2025 год внесено 40 приложений