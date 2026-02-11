В пермском детском саду произошла вспышка кишечной инфекции

В Пермском детском саду №394 произошла вспышка кишечной инфекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией единичных случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников МАДОУ "ЦРР - Детский сад № 394" Перми.

В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователем проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинские, допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются причины и условия случившегося.