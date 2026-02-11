Россияне стали чаще лечить психические расстройства по ДМС

В России участились случаи лечения психических расстройств по программам добровольного медицинского страхования.

Доля обращений россиян по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) по группе диагнозов "Психические расстройства и расстройства поведения" в 2025 г. выросла на 14% по сравнению с показателями 2024 г. Об этом свидетельствуют данные статистики компании Mains Lab (есть у ТАСС).

За девять месяцев 2025 г. число обращений по ДМС на одного застрахованного не изменилось: в среднем один застрахованный по таким программам обращается к врачу чуть реже раза в два месяца. Однако аналитики выяснили, что в стоматологических клиниках среднее число обращений по ДМС в январе – сентябре 2025 г. немного снизилось.