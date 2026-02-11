Ушел в отставку первый замглавы Екатеринбурга Сутягин

Игорь Сутягин ушел с поста первого заместителя главы Екатеринбурга - распоряжение было подписано вчера. Информацию об отставке Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

Причины не раскрываются. Также не сообщается, кто займет место Сутягина. По неподтвержденным данным, исполняющим обязанности назначен вице-мэр Рустам Галямов, однако, в мэрии уточнили, что до публикации соответствующего документа эта информация останется без комментариев.

Напомним, во вторник, 10 февраля, депутаты думы Екатеринбурга выбрали главу города. Им вновь стал Алексей Орлов. В первый раз он был назначен мэром уральской столицы в феврале 2021 года. Его полномочия градоначальника закончились в феврале нынешнего года.