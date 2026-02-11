Богомолов попросил Любимову уволить его из Школы-студии МХАТ

Режиссёр Константин Богомолов, назначение которого на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ вызвало скандал, решил покинуть пост.

"Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и её нынешнему и будущему руководству удачи и терпения", — написал Богомолов в своём telegram-канале.

Пост руководителя стал вакантным после смерти прежнего ректора, актёра Игоря Золотовицкого. Позже министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Утверждение именно такой кандидатуры министр объяснила "профессионализмом" Богомолова.

По мнению же выпускников учреждения, которые составили обращение в Минкульт, назначение Богомолова нарушило традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории. Авторы обращения выразили опасение, что школа может превратиться в инструмент внешнего влияния. Особое раздражение вызвал и сам момент назначения — на девятый день после смерти Золотовицкого.