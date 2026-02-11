Бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду заочно арестовали

Бывший замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда заочно арестован. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в Первоуральском городском суде.

"27 января судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно на два месяца", - сказали в суде, отметив, что срок исчисляется с момента задержания или его экстрадиции на территорию РФ.

Защита бывшего чиновника уже обжаловала меру пресечения, рассмотрение жалобы состоится 12 февраля.

О том, что против Сергея Гайды возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере" (ч.4 ст.291.1 УК РФ) стало известно весной 2025 года. Сообщалось, что его дело связано с делом экс-главы Дегтярска Вадима Пильникова. В январе Гайду объявили в федеральный розыск.