СМИ: Зеленский может объявить о планах провести выборы 24 февраля

Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников.

По информации издания, Украина под давлением США начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом. Оба голосования должны пройти до 15 мая, в противном случае Киеву грозит утрата предложенных Штатами гарантий безопасности.

В декабре Зеленский не исключил, что выборы президента на Украине пройдут одновременно с референдумом по территориальному вопросу из мирного соглашения с Россией. При этом военное положение, по его словам, может сохраняться несколько месяцев спустя подписания мирного соглашения. Ранее Зеленский заявил, что всегда готов к проведению на Украине выборов. Так он ответил на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Киев использует военные действия как предлог, чтобы их не проводить.