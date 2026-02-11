11 Февраля 2026
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале убийца двух женщин получил 21 год колонии особого режима

В уральском городе Ревда вынесен приговор по делу об убийстве двух женщин в 2004 году. Преступника вычислили спустя много лет и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Анатолий Романов. Как показало расследование, в августе 2004 года при покупке спиртного он познакомился с мужчиной без определенного места жительства. Они прошли в подвал одного из многоквартирных домов Ревды, где стали выпивать.

В дальнейшем бомж уснул, а в подвал пришла его знакомая, которая стала будить мужчину и предъявлять претензии. Это не понравилось Романову. Он повалил женщину на пол и стал душить, а после ударил ножом в живот. От полученной раны та скончалась на месте.

Затем в октябре 2004 года Романов также во время покупки спиртного познакомился с женщиной и пошел к ней в квартиру. Далее все пошло по тому же сценарию: выпивка, конфликт. Уралец повалил собутыльницу на пол и задушил электрическим проводом, после чего добил ножом.

Нож(2023)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по "горячим следам" раскрыть преступления не удалось. В дальнейшем правоохранители, изучив материалы приостановленных уголовных дел, пришли к выводу, что у убийств есть схожие признаки. После новых судебных экспертиз был установлен фигурант – неоднократно судимый житель Ревды, отбывающий наказание в одной из колоний региона.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, фигурант по имени Анатолий и ранее был не в ладах с законом.

"Свой послужной криминальный список он начал еще в 1999 году, когда был осужден к 7 годам лишения свободы. Условно-досрочно освободившись в 2004 году, он выводов для себя не сделал и в 2005 вновь предстал перед судом. В 2017 году обвиняемый вышел на свободу, однако по-прежнему продолжил реализовывать свои преступные намерения. В 2019 году очередной приговор ему вынес Ревдинский городской суд, лишив его свободы на 12 лет. Теперь "джентльмену удачи" предстоит отбыть еще более длительный срок", - отметил полковник Горелых.

За убийство женщин в 2004 году суд назначил Анатолию Романову 21 год колонии особого режима. Как добавили в прокуратуре, сам убийца признал свою вину.

Теги: колония, женщины, убийство, суд, Ревда


