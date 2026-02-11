11 Февраля 2026
Фото: Накануне.RU

Россия и Норвегия могут создать военную "горячую линию"

Главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен предложил создать специальную военную горячую линию между столицами России и Норвегии.

По его мнению, следует иметь канал связи и избежать эскалации отношений между двумя странами, основанной на недопонимании. Офицер уверен, что действия России на Крайнем Севере в целом были менее агрессивными, чем в Балтийском море, пишет The Guardian.

В январе 2024 г. Bild сообщал, что власти Германии не исключают начала войны между НАТО и Россией в 2025 г. Издание описывало сценарий развития событий, ссылаясь на некий секретный документ бундесвера. Позже сообщалось, что Североатлантический альянс готовит сценарий масштабной медицинской эвакуации раненных солдат в случае войны с РФ.

В конце 2025 г. министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией. По его мнению, вооруженный конфликт может произойти в 2029 г., при этом некоторые военные эксперты считают, что это возможно уже в 2028-м.

В середине января 2026 г. английские морские пехотинцы прибыли в Норвегию на учения. Мероприятие является подготовкой солдат к возможной войне с Россией.

Теги: Россия, Норвегия, Эйрик Кристофферсен


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

