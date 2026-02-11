Вынесен приговор жительнице Первоуральска, изуродовавшей лицо посетительнице кафе "Арагви"

В Первоуральске вынесен приговор местной жительнице, которая в ходе драки в кафе "Арагви" обезобразила девушке лицо. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года. Между осужденной и посетительницей вспыхнул конфликт, переросший в драку на танцполе. Осужденная нанесла сопернице удары ногами по телу, удерживала и тянула за волосы. В какой-то момент, как отмечает областная прокуратура, женщина купила у бармена алкоголь, подошла к сидящей к ней спиной потерпевшей и ударила бутылкой по голове. Последняя получила рубец на левом виске, что повлекло неизгладимое обезображивание лица, что расценено экспертами как причинение тяжкого вреда здоровью.

В суде отметили, что осужденная лишь частично признала свою вину, не согласившись со степенью тяжести причиненных травм. Гособвинение запрашивало для нее 5 лет исправительной колонии общего режима. Суд же поступил намного мягче. Признав нападавшую виновной по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, он назначил ей 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Гражданские иски потерпевшей удовлетворены частично. С осужденной взыскано 170 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей и 2 тыс. рублей – имущественного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.