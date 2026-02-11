В Волгограде произошло возгорание на территории завода после атаки БПЛА

Волгоградскую область прошедшей ночью массово атаковали украинские БПЛА.

Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что ПВО Минобороны отражала массированный налет по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате атаки произошел пожар на территории завода на юге Волгограда. Кроме того, в Волжском повреждена квартира в многоэтажке. Один из БПЛА упал на территорию детского сада.

Сотрудники оперативных служб проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков дронов, добавил губернатор.