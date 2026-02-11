ЕС может ввести санкции против Тимати, Пиотровского и Дворковича

В 20-й пакет антироссийских санкций могут попасть рэпер Тимати, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.

По данным EUobserver, под ограничения также могут попасть глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин, пишет РБК.

Ранее стало известно, что в новый, 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) могут попасть порты третьих стран. Речь идёт, в частности, о Кулевском терминале в Грузии и порте Каримун в Индонезии. Также ЕС якобы хочет ввести рестрикции против 43 судов, связанных, возможно, с Москвой, и восьми российских НПЗ, в том числе в Туапсе.