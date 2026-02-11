После увеличения тарифов на ЖКХ россиянам повысят цены на услуги управляющих компаний

Минстрой России поддержал инициативу о повышении цен на услуги управляющих компаний после недавнего увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Мы поддерживаем это предложение. Эта ситуация связана с качеством предоставляемых услуг", — заявил глава ведомства Ирек Файзуллин. Его заявление прозвучало на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщает РИА "Новости".

Парламентарий Владимир Кошелев указал, что сегодня УК не имеют возможности изменить расценки, но из-за новой налоговой нагрузки с 2026 года им придётся либо снижать качество, либо сокращать объем предоставляемых услуг.

Депутат отметил, что в Госдуме был подготовлен проект закона с поправками в Жилищный кодекс, который позволит управляющим компаниям повысить тарифы — аналогично тому, как это ранее сделали ресурсоснабжающие организации.

Тем временем, Федеральная антимонопольная служба России проверит рост тарифов на коммунальные услуги. Стоимость коммунальных услуг должна была корректироваться на 1,7%. Однако в некоторых регионах сумма за ЖКУ выросла более чем на 50%.