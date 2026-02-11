Песков отреагировал на замедление Telegram

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью НЬЮМ ТАСС выразил сожаление в связи с тем, что Telegram так и не выполнил требований законодательства РФ, что привело к решению о его замедлении,

"Ну, очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять", - указал он. По мнению пресс-секретаря президента, было бы лучше, если бы мессенджер и другие ограничиваемые платформы выполняли требования законодательства.

Миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров вспомнил, что восемь лет назад Telegram пытались запретить в Иране, однако эта инициатива оказалась неудачной. По его словам, большинство иранцев до сих пор пользуются мессенджером, "обходя цензуру и предпочитают его приложениям, подвергающимся слежке".