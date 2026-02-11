ФАС проверит тарифы на ЖКУ после жалоб россиян

Федеральная антимонопольная служба России проверит рост тарифов на коммунальные услуги.

Речь идет об электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении и газоснабжении, сообщила служба в Telegram-канале. В ФАС напомнили, что с 1 января в стране подняли базовую ставку НДС с 20 до 22%, на фоне чего стоимость коммунальных услуг должна была корректироваться, но только на 1,7%.

Также в ведомстве указали, что речь идет только о налогообложении, а не пересмотре регулируемых тарифов, утверждаемых отдельно. Центральный аппарат ФАС с начала февраля проверяет тарифы в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Запланированы плановые проверки в Удмуртии, Сахалинской и Псковской областях.

До этого россияне пожаловались на резкий рост коммунальных платежей. В некоторых регионах сумма за ЖКУ выросла более чем на 50%. О недовольстве жителей счетами за коммунальные услуги сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. В Красноярском крае, Архангельской области, Владивостоке жители также пожаловались на резкий рост суммы в платежках за коммунальные услуги, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что значительное усиление ФАС России в тарифной сфере может стать ключевой реформой последних лет. Принятый Госдумой в первом чтении проект закона наделит антимонопольную службу правом самостоятельно устанавливать экономически обоснованные тарифы на ЖКУ в случае бездействия региональных властей.