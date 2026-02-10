ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, передает корреспондент Накануне.RU

Отключение электроснабжения затронуло значительную часть Токмакского муниципального округа.



Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме.



Работы осложняются опасностью БПЛА, часть оборудования находится на территории, приближенной к линии боевого соприкосновения, что требует предварительного разминирования территории. Эти работы ведутся в тесном взаимодействии с Вооруженными силами РФ.



Энергетики работают в круглосуточном режиме.