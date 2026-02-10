Эпштейн упоминал в переписках любовника* президента Франции Эммануэля Макрона

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн упоминал в переписках любовника* президента Франции Эммануэля Макрона, сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные Минюстом США.

"Мне показали фотографию бойфренда* Макрона. Ах… лицемерие", — написал Эпштейн одному из собеседников.

Тот выразил удивление из-за того, что на фото изображен солдат.

"Это придает новый смысл фразе: "Я прикрою твою спину". Или: "Помни, французы стоят за твоей спиной", — пошутил в ответ финансист.

В продолжение беседы он рассказал, что ему показали и "другие пикантные детали".

Ранее Макрон уже попадал в скандал, связанный с его ориентацией. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявляла, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Президентская чета подала на нее в суд и добивается возмещения морального ущерба.

Ранее Минюст США опубликовал новые так называемые "файлов Эпштейна" – материалы из уголовного дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, найденного мертвым в тюремной камере в 2019 году. Общественный интерес к этому делу значительно возрос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено.