Отставных военных, требовавших решить проблему с жильем, осудили за пикет у Госдумы

Тверской районный суд оштрафовал старшего прапорщика запаса Геннадия Манина и майора запаса Сергея Баронина за пикет у здания Госдумы. Каждому из них по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ назначен штраф в 20 тыс. руб.

Манин и Баронин являются участниками движения "Жилье военным России".

Так, Манин проводил пикет у Минобороны, а затем – у Госдумы с плакатом "Бездомные. "Государство гарантирует…"военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, членам их семей предоставление жилых помещений и субсидий на их приобретение, но не исполняет". Бывший военнослужащий требовал решить проблему с жильем для военных.

В комментариях СМИ Манин обвинял в отсутствии жилья у военных бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу. Также он требовал купить на конфискованные у экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова средства жилье для военных.