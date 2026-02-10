10 Февраля 2026
Общество Свердловская область Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осуждены создатели "Уральской" и "Сибирской" школ покера

В Екатеринбурге вынесен приговор за организацию незаконных азартных игр. Речь идет о так называемых школах покера.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались шестеро жителей Екатеринбурга и Тюмени. Как показало расследование, в 2021 году соучастники создали "Уральскую" и "Сибирскую" школы покера, где под видом обучения проводили турниры по азартным играм.

Учредители покерных клубов арендовали помещения в Екатеринбурге и Тюмени, где установили игровые столы и другое оборудование. С января 2021 по октябрь 2023 года, пока их не накрыли силовики, они проводили азартные игры и незаконно извлекали прибыль. По версии следствия, за все время деятельности школ покера фигуранты извлекли более 27 млн рублей.

Сегодня, 10 февраля, Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил всем шестерым от 4,5 лет до 14,5 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок от года до 1,5 лет. Пятеро будут отбывать свои сроки в колонии общего режима, а организатор – в колонии строгого режима. Также суд взыскал в пользу государства доход от незаконной деятельности и игровое оборудование.

Теги: покер, турниры, суд, Екатеринбург


