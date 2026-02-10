СК: Обрушившиеся в Мурманской области ЛЭП имели дефекты

Обрушившиеся опоры линии электропередачи в Мурманской области имели дефекты, но допускались к работе при проведении соответствующего техобслуживания. Это было признано решениями комиссий по проведению технического освидетельствования в 2022 и 2023 годах, сообщает СУСКР по региону.

Следствие устанавливает достаточность финансирования сетевой организацией ремонтных, восстановительных и аварийных работ. В сетевой организации изъята техническая документация, содержащая сведения об обслуживании и содержании ЛЭП, а также о лицах, ответственных за их безопасную эксплуатацию.

Обрушение опор ЛЭП произошло 23 января, из-за этого масштабные отключения произошли в Мурманске и Североморске, часть жителей осталась без света, тепла и воды. Обрушение произошло примерно в 7 км от Мурманска. По предварительным данным, две из упавших опор были установлены в 1966 г., ещё две – в 1982 г., ещё одна – в 1988 г.

В регионе был введен режим повышенной готовности, а позже — чрезвычайной ситуации. Чтобы сохранить устойчивость энергосистемы, власти временно перераспределили электроэнергию в пользу социально значимых объектов (котельных, медицинских учреждений и т. д.), а в отдельных районах Мурманска ввели ротацию потребителей электроэнергии (подача электричества по графику). Из-за массового отключения электричества было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".