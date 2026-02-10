Telegram грозят штрафы до 64 миллионов рублей

Суд в Москве зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении мессенджера Telegram, по каждому предусмотрен штраф в размере до 8 миллионов рублей.

Большинство из штрафов - за неудаление запрещенного контента, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Два протокола Таганский суд Москвы рассмотрит уже завтра.

Ранее РБК сообщило, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса с 10 февраля. Еще один источник РБК добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются. Пользователи из России уже второй день жалуются на проблемы с загрузкой медиафайлов и медленную отправку сообщений.