В общественном транспорте Нижнего Тагила вводят электронные проездные

В муниципальном общественном транспорте Нижнего Тагила с 1 марта 2026 года вводятся электронные проездные билеты. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отмечают в мэрии, новая услуга позволит пассажирам заранее оплачивать свои поездки и делать их дешевле. Тагильчанам будут доступны проездные сроком на 1, 15 и 30 дней.

"Можно оформить его на муниципальный трамвай или автобус, а можно купить единый проездной на оба вида транспорта одновременно. Для тех, кто ежедневно пользуется услугой пассажирских перевозок, часто совершает поездки на муниципальном электрическом или автобусном транспорте, покупка единого проездного – хорошая экономия средств. Могу сказать, что стоимость его на месяц равна 60 одноразовым билетам", - рассказал заместитель директора МУП "Тагильский трамвай" Сергей Шнайдер.

Чтобы приобрести электронный проездной нужно будет скачать специальное приложение. Помимо оплаты билета в нем можно будет смотреть историю поездок и чеки к ним.

Напомним, недавно стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила повысили до 32 рублей.