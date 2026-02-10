Иван Штырков и спортсмены клуба «Архангел Михаил» поучаствовали в создании скульптурной композиции в нижегородской мастерской

Звезда смешанных единоборств Иван Штырков и спортсмены клуба «Архангел Михаил» побывали в художественной мастерской в Нижнем Новгороде, где создается скульптурная композиция «Собор Архистратига Михаила».

Уже этим летом она займет свое место в Екатеринбурге недалеко от Академии спорта РМК, где каждый день тренируется команда. Впереди еще много работы. Процесс ни на секунду не прерывается, и даже во время визита спортсменов клуба «Архангел Михаил», поэтому каждый из ребят смог лично приложить свою руку к созданию будущего монумента.

«Мы не используем современные технологии, 3D-принтеры и так далее — делаем все своими руками. Начинаем с маленькой модели из глины, затем масштабируем ее до нужного размера — варим остов, формируем каркас из глины в нужном масштабе, прорабатываем каждую деталь, и затем готовим к отливке в бронзе», — говорит скульптор Алексей Щитов.

Спортсмены не просто погрузились и узнали каждый этап производства, но дали старт созданию фигуры Архангела Гавриила. Бойцы положили первый слой специальной глины на так называемый скелет скульптуры. Позже рука мастера придаст ей очертания, знакомые всем верующим в мире.

«На самом деле, созданное руками человека несет в себе душу людей. А душа — это и есть Бог. И когда ты познаешь весь процесс, который нам показали, сколько людей вовлечены в это, как это производится, как это происходит и дали нам поучаствовать еще в этом процессе, ты познаешь всю картину этого величия, и насколько это сложно», — делится эмоциями Иван Штырков.

Скульптурная композиция высотой 16 метров станет одной из крупнейших в стране. Православный монумент будет установлен на пересечении улиц Светлореченская и Архангела Михаила, в районе остановки транспорта «Контрольная», рядом с Академией спорта РМК. Архитектор скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» – Алексей Щитов, член Союза художников России.



Отметим, Русская медная компания уже закончила работы по установке скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» в Челябинске на площади Архангела Михаила. Здесь расположен кафедральный собор Рождества Христова. С 2016 года РМК активно участвует в строительстве, отделке храма и благоустройстве территории вокруг него.