Иван Штырков и спортсмены клуба «Архангел Михаил» поучаствовали в создании скульптурной композиции в нижегородской мастерской

10 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область Нижегородская область
Фото: Русскаыя медная компания

Иван Штырков и спортсмены клуба «Архангел Михаил» поучаствовали в создании скульптурной композиции в нижегородской мастерской

Звезда смешанных единоборств Иван Штырков и спортсмены клуба «Архангел Михаил» побывали в художественной мастерской в Нижнем Новгороде, где создается скульптурная композиция «Собор Архистратига Михаила».

(2026)|Фото: Русская медная компания

Уже этим летом она займет свое место в Екатеринбурге недалеко от Академии спорта РМК, где каждый день тренируется команда. Впереди еще много работы. Процесс ни на секунду не прерывается, и даже во время визита спортсменов клуба «Архангел Михаил», поэтому каждый из ребят смог лично приложить свою руку к созданию будущего монумента.

(2026)|Фото: Русскаыя медная компания

«Мы не используем современные технологии, 3D-принтеры и так далее — делаем все своими руками. Начинаем с маленькой модели из глины, затем масштабируем ее до нужного размера — варим остов, формируем каркас из глины в нужном масштабе, прорабатываем каждую деталь, и затем готовим к отливке в бронзе», — говорит скульптор Алексей Щитов.

Спортсмены не просто погрузились и узнали каждый этап производства, но дали старт созданию фигуры Архангела Гавриила. Бойцы положили первый слой специальной глины на так называемый скелет скульптуры. Позже рука мастера придаст ей очертания, знакомые всем верующим в мире.

(2026)|Фото: Русская медная компания

«На самом деле, созданное руками человека несет в себе душу людей. А душа — это и есть Бог. И когда ты познаешь весь процесс, который нам показали, сколько людей вовлечены в это, как это производится, как это происходит и дали нам поучаствовать еще в этом процессе, ты познаешь всю картину этого величия, и насколько это сложно», — делится эмоциями Иван Штырков.

(2026)|Фото: Русская медная компания

Скульптурная композиция высотой 16 метров станет одной из крупнейших в стране. Православный монумент будет установлен на пересечении улиц Светлореченская и Архангела Михаила, в районе остановки транспорта «Контрольная», рядом с Академией спорта РМК. Архитектор скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» – Алексей Щитов, член Союза художников России.

(2026)|Фото: Русская медная компания


Отметим, Русская медная компания уже закончила работы по установке скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» в Челябинске на площади Архангела Михаила. Здесь расположен кафедральный собор Рождества Христова. С 2016 года РМК активно участвует в строительстве, отделке храма и благоустройстве территории вокруг него.

Теги: фонд святой екатерины, академия рмк, архистратиг михаил, скульптура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети