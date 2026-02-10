Подготовка лекторов, офицеры на предприятиях и психотерапия: Экспертный клуб Среднего Урала обсудил программы адаптации участников СВО

Члены Экспертного клуба Свердловской области во главе с руководителем клуба Анатолием Гагариным обсудили программы адаптации ветеранов СВО, которые позволят вернувшимся бойцам включиться в мирную жизнь. За одним столом в Президентской академии на Урале собрались представители Государственного фонда "Защитники Отечества", общественных организаций, профессиональные психологи и ветераны СВО.

По словам исполнительного директора организации "Герои Урала" Натальи Шмидько, к каждому ветерану необходим свой индивидуальный подход. Выявлен ряд проблем, с которыми сталкиваются военные, возвращаясь с поля боя.

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР);

нарушение семейных отношений;

проблемы с трудоустройством и потеря квалификации;

отношение общества;

стремление скрыть травмы и переживания;

недостаток индивидуальных программ помощи;

недостаток научных исследований, которые бы позволили выработать адекватные решения проблем;

маргинализация ветеранов;

несогласованность деятельности органов и институтов поддержки;

диссонанс компетенций и запросов у ветеранов;

отсутствие современной и качественной социальной адаптации, материальных стимулов для включения в нормальную жизнь общества.

"Главное для ветерана - быть понятым, признанным, принятым, поддержанным государством и обществом. Но к каждому из них необходим индивидуальный подход, ведь здесь единственный универсальный алгоритм не сработает – у каждого ветерана своя история и набор потребностей. Для решения этих проблем требуется системный профессиональный подход с координацией и представителей власти, и НКО, и бизнеса, нужна квалифицированная психологическая и психотерапевтическая помощь ветеранам с использованием специальные методик и техник", – сказала Шмидько.

Директор Президентской академии на Урале Олег Гущин отметил, что социальная адаптация участников СВО – это не только оказание различных видов помощи, но и включение ветеранов в социальные практики, профессиональную и общественную деятельность, просветительскую работу, предпринимательские и волонтерские инициативы. Это даст им возможность развиваться личностно, делиться опытом с другими и помогать обществу.

"Как высшее учебное заведение мы берем на себя не только образовательную функцию, но и роль аналитического центра: собираем данные, проводим исследования, оцениваем эффективность практик и методик ресоциализации. Поэтому мы открыты для профессионалов, которые формируют социальную архитектуру общества, и рады принимать их в стенах академии – для обмена опытом, совместных проектов и выработки рекомендаций. "Другая жизнь" – это не просто метафора, это новый этап для ветеранов", – отметил Гущин.

Среди программ социальной адаптации участников СВО – программа "Время героев", направленная на формирование новой управленческой элиты страны в рамках социальной адаптации участников СВО. Еще один масштабный проект РАНХиГС – программа подготовки социальных координаторов для фонда "Защитники Отечества". У самого фонда также есть программы психологической поддержки вдов бойцов СВО, их детей и других близких. Его основные направления:

Социальное сопровождение: комплексное оформление документов, правовое и бытовое сопровождение, помощь семьям погибших и пропавших;

Медицинская и реабилитационная поддержка: стационарные и амбулаторные курсы, протезирование (первые успешные кейсы уже есть);

Профессиональная переподготовка и трудовая интеграция: обучение (оператор дрона – популярная специальность), стажировки, помощь в трудоустройстве;

Экономическая поддержка старта бизнеса: микроподдержка и социальный контракт для предпринимательских инициатив ветеранов;

Патриотическое и просветительское вовлечение: лекторы‑ветераны проводят уроки мужества, организуют проекты в школах и колледжах;

Фонд уже заключил соглашение с клиникой Волковой для прохождения ветеранами двухнедельных реабилитационных программ. Также "Защитники Отечества" участвуют в пилотном проекте "Свой труд" от Сбербанка, помогая бойцам получить социальный контракт до 350 тыс. рублей на развитие предпринимательской деятельности.

"Отмечу курс "Лектор патриотического просвещения" – на него уже очередь. Выпускники программ не только читают лекции, но становятся инструкторами и наставниками, открывают свои патриотические клубы. Наш опыт показывает, что даже при ограничениях по здоровью участники находят профессиональные роли: фотографы, массажисты и другие профили реализуются через трудовые функции. И этот опыт, безусловно, заслуживает изучения и масштабирования", – рассказала руководителя Свердловского филиала фонда по общественным проектам Елена Ладыгина.

Участникам СВО и их семьям также предлагают программу повышения квалификации "Лектор патриотического просвещения" от Президентской академии на Урале и общества "Знание". По словам директора свердловского филиала общества Олеси Третьяковой, только с августа обучение прошли два потока лекторов или 202 человека из 24 муниципальных образований региона и 78 человек из четырех муниципалитетов Тюменской области. Третий поток стартует уже на следующей неделе. Заниматься с желающими пройти курс будут представители "Знания", Уральского института управления – филиала РАНХИГС, общественной организации "Герои Урала" и фонда "Защитники Отечества" при поддержке полпредства в УрФО.

"Лучшие лекторы рассказывают ветеранам об основных этапах становления России, ее положении на мировой арене, противостоянии России и Запада, многовековой русофобии и нацизме, терроризме и иноагентах, современной угрозе – кибертерроризме, предпосылках специальной военной операции и ее героях. Слушатели учатся определять свою экспертность и разрабатывать собственные патриотические проекты, работать с "протестной" молодежью и оказывать психологическую помощь, разберутся в законодательстве о патриотическом воспитании и ветеранах и их адаптации, и социальной поддержке, на практическом модуле узнают о современных формах работы с молодежью. Специально для слушателей проводят мастер-классы выдающиеся люди нашей страны Герои России Максим Шоломов и Александр Палящий", – рассказала Олеся Третьякова.

Курс бесплатный и длится 16 часов. По окончании слушатели получат сертификаты о прохождении обучения и методические материалы по темам курса, после чего становятся частью команды "Знания". Все участники проекта поддерживают связь в общем чате. Третьякова отмечает, что у проекта огромный потенциал – Амурская область уже заинтересовалась курсами, а весной планируется провести аналогичное обучения во всех регионах УрФО.

Свой подход в адаптации высказал и предприниматель, председатель Общественной палаты Белоярского округа Алексей Матанцев. По его словам, изначально специалистам следует оказать ветеранам медико-психологическую помощь, а уже после бойцов следует направлять в высшие образовательные учреждения, работающие с предприятиями для профессиональной подготовки. Постоянная практика параллельно с теоретической подготовкой позволит понять принцип работы с новым дорогостоящим оборудованием.

На сами предприятия при наборе групп из рядового и сержантского состава необходимо взять офицера, который будет выполнять координирующие и административные функции. Не стоит забывать о важности создания ветеранского клуба или профсоюза, что позволит поддерживать дисциплину, формировать команды и делить обязанности, достигая стабильного результата.

"Опыт афганцев показывает: сообщества ветеранов помогают реабилитироваться. И пример с предпринимательской инициативой тоже показателен: офицер, обладая знаниями и лидерскими качествами, может собрать команду, освоить технологию – скажем, производство пружины – и организовать кооператив. Так развивается и производство, и сам ветеран, превращая службу в устойчивую мирную деятельность. Многие имеют уже уровни допуска, которые необходимы для работы. Они должны быть вместе. Тогда будет все хорошо", – объяснил Алексей Матанцев.

Психотерапия также является важной частью адаптации военнослужащих. Такого мнения придерживается военный психолог, подполковник, ветеран боевых действий в Афганистане, первой и второй чеченских кампаний, участник СВО Сергей Колосов. Свой вывод он сделал, опираясь на собственный жизненный и профессиональный опыт.

"Но тот, кто готов получить эту терапию, должен прийти сам, добровольно. Польза будет только в том случае, если у него есть желание получить помощь. Сегодня необходимо участие в этой адаптационной работе большого количества психологов, владеющих эффективными методиками. А также нужна настройка, или подстройка, всего механизма государственной социальной помощи, направленной на адаптацию ветеранов СВО", – заявил Сергей Колосов.

Подводя итоги обсуждения, профессор, доктор философских наук, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин подчеркнул, что прозвучавшие предложения и рекомендации по ресоциализации и адаптации участников СВО будут обобщены и доведены до сведения органов власти. Участники встречи договорились о дальнейшей работе с привлечением всех заинтересованных сторон.