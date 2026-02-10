10 Февраля 2026
Образование Хабаровский край
Фото: Накануне.RU

Сергей Кравчук рассказал о механизмах трудоустройства молодых педагогов в Хабаровске

Городское управление образования Хабаровска продолжает прием заявлений на целевое обучение педагогическим специальностям в профильных вузах и Хабаровском педколледже.

«Мы обеспечиваем их работой, создаём условия для профессионального роста. Это инвестиция в будущее нашего города: чем сильнее учитель, тем выше уровень образования у наших детей. Призываю выпускников задуматься о педагогической профессии – у нас есть все механизмы поддержки тех, кто готов посвятить себя этой благородной миссии», - обратился к молодым жителям города мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

Напомним, целевое обучение проходит согласно договора, в рамках которого выпускнику школы предоставляется право поступления на бюджетные места в образовательных учреждениях по педагогическим специальностям. При этом по окончания обучения молодой специалист получает гарантированное трудоустройство в школе.

Чтобы использовать возможность целевого обучения, необходимо до 13 февраля 2026 года обратиться к руководству школы с информацией о намерении заключить договор на целевое обучение. Далее заявка кандидата будет направлена в управление образования для рассмотрения.

4з класс в школе №1 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Как отметил в мэрии Хабаровская, целевое обучение имеет возможность дополнительных плюсов. В частности, с прошлого года ежемесячно студентам-целевикам выплачивается губернаторская стипендия в случае успешной сдачи сессии. Размер стипендии составляет 20 тысяч рублей для будущих учителей математики, физики, информатики, химии и биологии, для всех остальных педагогических специальностей – 10 тысяч рублей.

Начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова отметила, что в 2025-м договоры на целевое обучение в вузах и педколледже подписали свыше 100 человек.

Напомним - целевое обучение будущих педагогов осуществляется в рамках выполнения задач национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России.

Теги: сергей кравчук, целевое обучение, педагогические специальности, стипендия


