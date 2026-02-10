В Тюменской области часть села Перевалово оказалась под карантином по бешенству

На части села Перевалово Тюменского округа введён карантин по бешенству животных. Постановление подписано в региональном правительстве.

С 9 февраля 2026 г. в части населённого пункта запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Причина введения карантина не названа.