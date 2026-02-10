10 Февраля 2026
Экономика
Совокупный портфель инвестинструментов на фондовом рынке состоятельных клиентов ВТБ вырос за 2025 год в 1,4 раза

Совокупный портфель инвестиционных инструментов на фондовом рынке состоятельных клиентов ВТБ вырос за 2025 год в 1,4 раза (+700 млрд руб.), достигнув 2,6 трлн рублей. Рост обеспечили облигации и паевые фонды на фоне перетока средств из акций.

Портфель долговых инструментов увеличился в 2,7 раза до 1,2 трлн рублей. (+813 млрд руб.). Такой значительный прирост обусловлен повышенным спросом как на корпоративные, так и на государственные облигации, которые в текущих условиях рассматриваются инвесторами как инструмент со стабильной и предсказуемой доходностью. Активная фаза денежно-кредитного цикла и привлекательные ставки сделали этот класс активов основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций.

«Долгосрочное инвестирование строится на взвешенном подходе к диверсификации активов и оперативном реагировании на изменение конъюнктуры рынка. Наши клиенты предпочитают укреплять позиции в долговых инструментах, корпоративных и государственных, демонстрирующих предсказуемую доходность на фоне текущей ДКП, и инструментах коллективных инвестиций, дающих диверсификацию. Большой интерес наблюдаем к фондам облигаций и смешанных инвестиций. Общий объем нашего портфеля инвестиционных инструментов на фондовом рынке увеличился на 40%, это свидетельствует о сохраняющемся интересе к фондовым инструментам. Ожидаем, что в этом году этот рост продолжится опережающими темпами", – прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» ВТБ Оксана Семененко.

Инвестиции в России становятся более доступны для широкой аудитории: число частных инвесторов на Московской бирже превысило 40 млн человек. Вместе с этим растет и потребность в алгоритмах, которые делают процесс проще и быстрее. По прогнозам ВТБ, в ближайшие 2-3 года 45-55% розничных клиентов, совершающих инвестиционные операции, будут хотя бы эпизодически использовать ИИ-подсказки при выборе инвестиционных продуктов. Для 20-30% это взаимодействие станет регулярным. Примерно 15-25% будут доверять ИИ не только подбор, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров.

