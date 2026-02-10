Песков подтвердил контакты между Россией и Францией

Москва действительно ведет контакты с Парижем, которые при желании помогут наладить диалог на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока каких-то индикаций о том, что это желание есть, мы не получали", - цитирует его ТАСС.

Также Песков заявил, что Кремль обратил внимание на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости восстановления отношений, Москве эти заявления импонируют.

Ранее Макрон заявил, что на техническом уровне ведется подготовка к разговору с президентом РФ Владимиром Путиным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл работой на публику заявления Макрона о намерении связаться с Путиным.

Также стало известно, что в начале февраля в Кремле по работе побывал дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманюэль Бонн. По данным Reuters, Бонн встречался с представителями России, в том числе помощником президента России Юрием Ушаковым. Целью разговора было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине.