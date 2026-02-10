Объем пенсионных выплат, зачисленных клиентам ВТБ в 2025 году, превысил 1 трлн рублей

За 2025 год к ВТБ присоединились более 2 млн новых пенсионеров, и сейчас пенсию через ВТБ получают свыше 4,6 млн человек. Число пенсионных клиентов ВТБ выросло за минувший год на 80%, а общий объем пенсионных выплат, зачисленных на счета клиентов банка в 2025 году, превысил 1 трлн рублей. Наибольший рост клиентской базы зафиксирован в Республике Крым и Севастополе, Москве и Московской области, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Также существенную часть прироста клиентской базы обеспечил переход пенсионеров из РНКБ и Почта Банка в рамках интеграции двух банков в ВТБ.

«Мы постоянно отслеживаем потребности наших пенсионных клиентов и предлагаем им не просто удобный сервис, но и дополнительные преимущества по продуктам и услугам банка: повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам, кешбэк за покупки в аптеках, а также бесплатное страхование средств от мошенников. Например, за 2025 год страховые выплаты по риску мошенничества составили 200 млн рублей – для нас важно, чтобы клиенты чувствовали надежную финансовую защиту и внимание со стороны банка», - отметил Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ.

Клиентам, получающим пенсию в ВТБ, доступны вклады со ставкой 14,5% и накопительные счета со ставкой 16%. При получении пенсии на ежедневный остаток средств на пенсионной карте предусмотрено начисление процентов с ежемесячной выплатой. Кроме того, предусмотрено бесплатное страхование от мошенничества по всем счетам и картам клиента, получающего пенсию в ВТБ. Также клиенты, оформившие в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, могут открыть вклад «Двойная выгода» с максимальной в линейке срочных вкладов доходностью 26% годовых.