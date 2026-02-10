Прокуратура проверяет школу в Краснодаре, где ученик устроил пожар

В Краснодаре прокуратура проводит проверку информации о поджоге в школе №104.

Установлено, что семиклассник в результате поджога повредил инженерные сети, в результате чего произошло задымление, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц школы, в том числе в части соблюдения противопожарного законодательства и законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в школах Тюмени сегодня дежурят силовики. Людей в форме заметили ученики утром, возле входов в учебное заведение. По предварительным данным, дежурство внедрили из-за массовых рассылок с угрозами теракта в нескольких тюменских школах.