Кириенко: Анекдот о детях полковника и генерала не отражает кадровую политику

В администрации президента (АП) России высказались о том, какой юмор отражает текущую кадровую политику.

По словам первого замглавы АП Сергея Кириенко, грустный советский анекдот о том, что "сын полковника не может стать генералом, потому что у генерала есть свои дети", больше не отражает реальность российской кадровой системы.

По его словам, сегодня в стране действует принципиально иная модель: любой человек может подать заявку на конкурсные процедуры, попасть в проекты "Лидеров России", школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов.

"Это абсолютно открытая система", - цитирует ТАСС Кириенко.