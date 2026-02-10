Кириенко: Анекдот о детях полковника и генерала не отражает кадровую политику
В администрации президента (АП) России высказались о том, какой юмор отражает текущую кадровую политику.
По словам первого замглавы АП Сергея Кириенко, грустный советский анекдот о том, что "сын полковника не может стать генералом, потому что у генерала есть свои дети", больше не отражает реальность российской кадровой системы.
По его словам, сегодня в стране действует принципиально иная модель: любой человек может подать заявку на конкурсные процедуры, попасть в проекты "Лидеров России", школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов.
"Это абсолютно открытая система", - цитирует ТАСС Кириенко.