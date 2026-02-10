Ответственного за отопление Кушвы отправили под стражу за мошенничество на 1,8 миллиона

Кушвинский городской суд отправил в СИЗО директора местного МУП "Теплодом" Сергея Фучкина. Как сообщает пресс-служба суда, его обвиняют в мошенничестве на 1,8 млн рублей.

По версии следствия, эту сумму, он похитил вместе с сообщниками. Деньги выделили из городского бюджета в качестве субсидий, предназначенных для обеспечения бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения.

В СИЗО Фучкин пробудет до 6 апреля текущего года включительно. Постановление суда в законную силу не вступило. На его обжалование у сторон есть 3 суток.

Отметим, что вчера на скамье подсудимых оказался замдиректора кушвинского МУПа Андрею Лиханов, который вместе с подрядчиком Андреем Лошагиным проходит по этому же делу. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, работы по данному делу начались еще до коммунального ЧП на основе полученной оперативным путем информации.

По некоторым данным, Лиханов дал показания против своего начальника и стал сотрудничать со следствием, благодаря чему ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя выходить из дома после 22.00 и до 06.00, а также общаться с другими фигурантами дела, их представителями и свидетелями.

Напомним, что этой зимой жители Кушвы уже несколько раз оставались без отопления. Вечером 20 января в городе вышел из строя котел на котельной "Блочная", из-за чего в 20 многоквартирных домах и 11 домовладениях тепло подавалось с пониженными параметрами, не соответствующими нормативам. 11 января из-за аварии на теплотрассе было прекращено отопление части жилого сектора города, где может проживать до 11 тысяч человек. А к концу января поломка произошла и на котельной "Уральская".

Позднее местные власти заявили, что износ "Уральской" составляет 80%, а проблемы с теплоснабжением в городе связаны с неисполненной концессией, заключенной в 2018 году. Работы продолжаются. По последним данным, тепло вернулось в многоквартирные дома, однако проблема с отоплением школы №10 и МАДОУ №10 все еще остается.