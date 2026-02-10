Ответственного за отопление Кушвы отправили под стражу за мошенничество на 1,8 миллиона

10 Февраля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Общество Свердловская область
Фото: Кушвинский городской суд

Ответственного за отопление Кушвы отправили под стражу за мошенничество на 1,8 миллиона

Кушвинский городской суд отправил в СИЗО директора местного МУП "Теплодом" Сергея Фучкина. Как сообщает пресс-служба суда, его обвиняют в мошенничестве на 1,8 млн рублей.

По версии следствия, эту сумму, он похитил вместе с сообщниками. Деньги выделили из городского бюджета в качестве субсидий, предназначенных для обеспечения бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения.

В СИЗО Фучкин пробудет до 6 апреля текущего года включительно. Постановление суда в законную силу не вступило. На его обжалование у сторон есть 3 суток.

Отметим, что вчера на скамье подсудимых оказался замдиректора кушвинского МУПа Андрею Лиханов, который вместе с подрядчиком Андреем Лошагиным проходит по этому же делу. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, работы по данному делу начались еще до коммунального ЧП на основе полученной оперативным путем информации.

По некоторым данным, Лиханов дал показания против своего начальника и стал сотрудничать со следствием, благодаря чему ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя выходить из дома после 22.00 и до 06.00, а также общаться с другими фигурантами дела, их представителями и свидетелями.

Напомним, что этой зимой жители Кушвы уже несколько раз оставались без отопления. Вечером 20 января в городе вышел из строя котел на котельной "Блочная", из-за чего в 20 многоквартирных домах и 11 домовладениях тепло подавалось с пониженными параметрами, не соответствующими нормативам. 11 января из-за аварии на теплотрассе было прекращено отопление части жилого сектора города, где может проживать до 11 тысяч человек. А к концу января поломка произошла и на котельной "Уральская".

Позднее местные власти заявили, что износ "Уральской" составляет 80%, а проблемы с теплоснабжением в городе связаны с неисполненной концессией, заключенной в 2018 году. Работы продолжаются. По последним данным, тепло вернулось в многоквартирные дома, однако проблема с отоплением школы №10 и МАДОУ №10 все еще остается.

Теги: Кушва, МУП, СИЗО, Фучкин


