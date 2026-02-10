Пособницу покушения на генерала Алексеева МВД объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск пособницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Зинаиды Серебрицкой в базе розыска.

По данным ФСБ, именно она в декабре сняла в аренду квартиру в жилом доме, где проживает Алексеев и передала киллеру электронный ключ от подъезда.

Ранее сообщалось, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. Также установлены пособники преступления - ими оказались двое граждан России - Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину.

Покушение произошло рано утром 6 февраля, когда Алекссев вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе. Как сообщалось, преступник ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его. Сейчас Алексеев находится в больнице, он пришел в себя после операции.