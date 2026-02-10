Второй за день главврач уволился в Екатеринбурге

Еще один главврач в Екатеринбурге ушел в отставку. На этот раз речь идет о руководителей горбольницы №7 Евгении Бараце. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в областном минздраве.

В чем причина ухода после 15 лет работы в медучреждении - не сообщается.

Напомним, что сегодня также стало известно об отставке главврача больниц №6 Роберта Соловьева. Причины также не раскрываются, однако известно, что в январе у него и его сына-бизнесмена Александра Соловьева прошли обыски в рамках уголовного дела о взяточничестве. По последней имеющейся информации, Соловьев старший в деле не фигурирует.

Кто займет руководящие должности, пока также остается под вопросом.