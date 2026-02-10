Соловьев покидает пост главврача больницы №6 Екатеринбурга после истории с обысками

Роберт Соловьев покинул должность главврача больницы №6 в Екатеринбурге. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в региональном минздраве.

Причины отставки не раскрываются, однако дело может быть в январских обысках у главврача и его сына-бизнесмена Александра Соловьева. Последнего обвиняют в посредничестве во взяточничестве и уже поместили в СИЗО.

Речь идет об истории 2022 года, когда Соловьев старший руководил поликлиникой Каменска-Уральского. Следствие считает, что фирма "МедикалТек" передала его сыну 1 млн рублей за гарантию победы в тендере на покупку рентгена для поликлиники. Замешан ли в этом деле Роберт Соловьев - неизвестно, на данный момент он не фигурирует в уголовном деле.