В Тюменской области мошенники похитили почти 30 миллионов рублей у двух пенсионерок

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадал 50 жителей Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 52 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 29,8 млн руб.

Так, неизвестные, позвонив двум пенсионеркам, проживающим в областном центре, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели их в заблуждение и под предлогом прекращения проверки по факту спонсирования ВСУ убедили потерпевших передать курьерам, а также перевести на предоставленные счета 29,8 млн руб.

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.