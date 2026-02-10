Премьер Британии Стармер может уйти в отставку

Премьер Британии Кир Стармер скоро может покинуть свой пост. Об этом все чаще говорят в самом королевстве и пишут в западных СМИ.

Лидер лейбористов в Шотландии Анас Сарвар накануне призвал к смене премьера на фоне громкого скандала вокруг близкого к Стармеру Питера Мандельсона. Как выяснили британские СМИ после публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США, Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса, переслал внутренний документ правительства страны Эпштейну, который был обвинен в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

Как пишет политолог Владимир Корнилов, после такого политики не выживают, и Стармеру таки придется уйти в отставку. Даже в его партии это признают.

Накануне Daily Express вышла с призывом на первой полосе "Уходи в отставку сейчас!". На днях подал в отставку глава аппарата Стармера Морган Максуини, которого сделали виновным за назначение Мандельсона. The Telegraph писала, что практически все в Британии в частном порядке призывают к смене премьера, так что в этих условиях Стармеру долго не продержаться. Пока он отказывается уходить, но это временно.

На днях американский конгрессмен Ро Ханна заявил, что из-за связей брата нынешнего короля Британии Карла III Эндрю с Джеффри Эпштейном в уязвимом положении оказалась сама британская монархия.