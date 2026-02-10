Четырехэтажный порногород. В Екатеринбурге накрыли крупную вебкам-студию

В Екатеринбурге накрыли четырехэтажную вебкам-студию на берегу реки Исети. Работали девушки 18-20 лет в бывшем мини-отеле на Луначарского, 240 – в элитном квартале таунхаусов, и приносили организаторам порядка 7-8 млн рублей ежемесячно. Об этом в своих соцсетях рассказал член общественной палаты Дмитрий Чукреев.

На первом этаже располагался администратор, на остальных - 10 номеров, оборудованных под аккуратные комнаты, чтобы создать видимость интимной домашней атмосферы. В номерах стояло оборудование: камеры, штативы для телефонов, лампы, компьютеры и "инструменты" для работы.

Полиции находившиеся на месте девушки сказали, что пришли на собеседование на должность администратора, однако администратора "чего" пояснить не смогли.

"Студия приносила владельцам доход порядка 7-8 млн рублей ежемесячно. Часть налички – почти 600 тыс. рублей было изъято в ходе проверки. Также было изъято компьютерное оборудование и черновые записи – все это ляжет в основу доказательной базы будущего уголовного дела о незаконном изготовлении и обороте порнопродукции", - написал Чукреев.

Зарплату девушкам выдавали в подписанных конвертах: кто-то успел заработать только 2 тыс., кто-то 200 тыс. рублей.

Девушек доставили в отдел полиции, где они должны будут рассказать, кто именно предложил им работу и выплачивал зарплату.



"В следующий раз из принципа не будем никому замазывать лица. Общественное порицание иногда работает лучше любой профилактической беседы в полиции. Отдельное спасибо сотрудникам ОП №7 УМВД по Екатеринбургу - оперативно и качественно отработали!" - добавил Чукреев.