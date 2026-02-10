Глава Минтруда не просит ИИ принимать за себя решения

Глава Минтруда Антон Котяков высказался о роли искусственного интеллекта (ИИ) в своей работе.

"Решить за себя как за министра тот или иной вопрос ИИ я не прошу. Но часто пользуюсь с точки зрения каких-то человеческих благ, подготовки "бытовой" аналитики", - сказал в интервью "Эксперту" Котяков.

В январе 2026 г. президент России Владимир Путин одобрил создание национального штаба по искусственному интеллекту (ИИ). Он будет работать как межведомственная комиссия при главе государства. Сопредседателями комиссии станут вице-премьер Дмитрий Григоренко и помощник президента Максим Орешкин. В состав также войдут руководители ключевых министерств (экономики, финансов, цифрового развития и др.) и представители силовых ведомств.

Цель новой структуры — преодолеть межведомственные барьеры и ускорить внедрение ИИ, особенно в силовом блоке. К 1 июля 2026 г. комиссия должна разработать национальный план внедрения генеративного ИИ. В её задачи войдут координация разработок, утверждение показателей и решение системных проблем.