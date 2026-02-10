В Иртыше под Омском концентрация ртути превышает норму в три-пять раз

В реке Иртыш под Омском предельно допустимая концентрация ртути превышена в три-пять раз, передает РИА Новости со ссылкой на данные Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В документе "Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод" за 5 февраля говорится: "0,048 мкг/л ртути выявлено в 3,16 километра ниже поселка Береговой, правый берег".

Поселок Береговой располагается в 15 км ниже Омска по течению Иртыша.

Это второй случай выявления превышения концентрации ртути в Иртыше с начала 2026 года. Почти такая же концентрация (0,049 мкг/л) была зафиксирована в том же месте 29 января. В последние годы загрязнение Иртыша ртутью регистрировалось неоднократно: в 2024 году зафиксировано пять случаев; в 2025 году — четыре случая.

Источник загрязнения до сих пор не установлен.