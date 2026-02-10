Каллас поддержала освистывание Вэнса на открытии Олимпиады в Милане

На открытии зимней Олимпиады в Милане вице-президент США Джей Ди Вэнс подвергся освистыванию со стороны зрителей. И это является проявлением "европейской гордости", заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Он сказала, что со стороны США было много не очень приятных слов в адрес Европы. Но у европейцев тоже есть гордость, что было заметно по реакции трибун.

Церемония прошла 7 февраля. Вэнса вместе с супругой ненадолго показали на больших экранах стадиона во время прохода американской делегации. Это вызвало недовольную реакцию части публики.

В 2025 году Вэнс выступил с разгромной речью в адрес Европы, которая, по его словам, отошла от своих же ценностей и предала демократические идеалы. Это произошло на Мюнхенской конференции по безопасности. Через несколько дней, 13–15 февраля, пройдет очередная конференция. Сейчас отношения США с Европой тоже обострены по многим вопросам: Гренландии, пошлин, военных расходов, Украины и др. Недавно в США была принята новая стратегия национальной безопасности, в которой Европа названа движущейся к цивилизационному исчезновению. А президент США Дональд Трамп назвал ее загнивающей и руководимой слабыми и беспомощными людьми.