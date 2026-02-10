Умер адвокат Генрих Падва

Скончался адвокат Генрих Падва. Он чуть-чуть не дожил до своего 95-летия.

"У нас в корпорации – большое горе. Генрих Падва (20.02.1931-09.02.2026)", - написал в своём telegram-канале коллега Падвы Максим Пашков.

Падва окончил в 1953 г. Московский юридический институт, в 1961 г. – исторический факультет Калининского педагогического института. Общий стаж работы в адвокатуре – с 1953 г., с 1971 г. являлся членом Московской городской коллегии адвокатов. Один из учредителей и управляющий партнер адвокатского бюро "Падва и партнёры".

Заслуженный юрист России, кавалер почетного знака "Общественное признание", награжден золотой медалью имени Плевако. Его имя неоднократно включалось в российские рейтинги лучших адвокатов, а также в международное издание Who’s Who of Professionals. По итогам голосования в поисковой системе интернета Rambler за 2001 г. признан Человеком года в номинации "Закон". Падва – автор многочисленных публикаций по различным правовым вопросам, в том числе по вопросам деятельности адвокатуры.