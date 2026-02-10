Растет число чиновников, уволенных за околокоррупционные нарушения

В минувшем году на 18% выросло число чиновников, уволенных в связи с утратой доверия. Всего было уволено 953 человека, посчитал ТАСС.

В связи с нарушением федерального закона "О противодействии коррупции" было уволено 625 человек. Растет число уволенных из структур МВД, а также чиновников местных администраций.

Ранее Генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил о смещении фокуса надзора на выявление грубых нарушений, тогда как мелкими проступками теперь занимаются кадровые подразделения госструктур.