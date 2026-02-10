В Югре учитель предотвратил возможное нападение на школу

В Советском возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Подозреваемый - 14-летний мальчик. 9 февраля он пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые были спрятаны у него в рюкзаке. Ранее школьник угрожал убийством нескольким ученикам, к которым испытывал неприязнь. Рюкзак у школьника отобрал учитель и вызвал полицию.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана объективная правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию пропускного режима в учреждении, обеспечение безопасности учащихся. В данной части следствием инициирована процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ход расследования уголовного дела контролируется руководителем следственного управления Михаилом Мокшиным.