10 Февраля 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор парковочному пироману

В Екатеринбурге перед судом предстал местный житель, устроивший одним летним днем серию поджогов автомобилей. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Сначала на улице Старых Большевиков Евгений, будучи пьяным, поджег тент, накрывавший BMW 318D. Огонь повредил отделку задней части машины. На этом пироман не остановился и уже на улице Баумана решил поджечь ремень безопасности, выступающий у припаркованного Honda Civic. Пламя погасло и тогда Евгений открыл дверь и снова поджег ремень, но уже внутри салона. Только убедившись, что машина полыхает, а огонь угрожает соседнему Nissan Murano, мужчина скрылся. У первого автомобиля выгорели лакокрасочное покрытие кузова, все сгораемые навесные элементы (бамперы, блок-фары, решетки радиатора и т.д.) и салон. Эксперты оценили ущерб в 60 тыс. рублей. Nissan Murano также получил серьезные термические повреждения задней части. Ущерб составил 200 тыс. рублей.

Любителя поджогов нашли быстро, после чего было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества.

Евгений подал ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства, т.е. без проведения судебного следствия. Свою вину он признал сразу, принес извинения и выразил готовность возместить ущерб, часть из которого уже компенсировал.

Суд признал его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 167 УК РФ. Екатеринбуржцу назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев принудительных работ. Гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично: суд постановил взыскать 35 тыс. рублей в пользу владельца BMW, так как собственник не смог подтвердить ущерб в большем размере, и 195 тыс. рублей – владельцу автомобиля "Nissan".

Владелец Honda Civic в рамках уголовного дела не заявлял гражданский иск о возмещении ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Теги: Екатеринбург, пироман, автомобиль, суд


