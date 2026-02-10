"Я добьюсь успеха". Нападающий Джон Дуран назвал причину перехода в "Зенит"

Колумбийский нападающий Джон Хадер Дуран Паласио (или просто Джон Дуран) перешёл из саудовского "Аль‑Насра" в петербургский "Зенит" на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых", арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Нападающий будет выступать под 9-м номером.

Сам футболист отметил, что у него были разные варианты продолжения карьеры, однако выбрал именно клуб с берегов Невы после разговора с представителями команды и своим соотечественником Вильмаром Барриосом.

"Считаю, что в "Зените" я добьюсь успеха и буду действительно счастлив", — цитирует слова футболиста "Матч ТВ".

22-летний Дуран первую часть сезона провёл также в аренде, в турецком "Фенербахче", где в 21 матче забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. За "Аль‑Наср" форвард забил 12 голов в 18 играх. Летом 2024 года саудовский клуб выложил за его трансфер из английской "Астон Виллы" огромные 77 млн евро.