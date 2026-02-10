Порты третьих стран могут попасть в 20-й пакет антироссийских санкций

В новый, 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) могут попасть порты третьих стран.

По версии Reuters, речь идёт, в частности, о Кулевском терминале в Грузии и порте Каримун в Индонезии. Также ЕС якобы хочет ввести рестрикции против 43 судов, связанных, возможно, с Москвой, и восьми российских НПЗ, в том числе в Туапсе, пишет РИА Новости.

В конце января 2026 г. стало известно, что в новый пакет санкций ЕС против России могут включать меры, направленные на ограничение движения судов так называемого теневого флота. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, продолжается работа, чтобы новый пакет санкционных мер против России "был таким же мощным, как 18-й и 19-й".