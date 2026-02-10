США инвестируют $9 млрд в ядерную энергетику Армении ради снижения зависимости от России

Американские власти инвестируют до 9 млрд долларов в развитие гражданской ядерной энергетики Армении.

Это необходимо с тем, чтобы помочь стране снизить многолетнюю энергетическую зависимость от России, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Это произошло после подписания соглашения о сотрудничестве между Вашингтоном и Ереваном в области гражданской ядерной энергетики. "Это означает первоначальный экспорт из США на сумму до 5 миллиардов долларов, а также дополнительную долгосрочную поддержку в размере 4 миллиардов", — заявил политик.

По данным Bloomberg, документ устанавливает правовую основу для экспорта американских ядерных технологий, топлива и услуг. Инициатива откроет возможность для компаний из США участвовать в проекте по замене устаревшей Мецаморской АЭС, построенной в советское время и обеспечивающей около 40% электроэнергии Армении, на современные малые модульные реакторы. Вэнс отметил, что сотрудничество укрепляет энергетическую безопасность, как США, так и Армении, а также создаёт новые рабочие места.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Армении с Россией находятся на этапе трансформации.